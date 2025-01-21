Двоє мешканців столиці організовували підпали майна військовослужбовців на Закарпатті

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох жителів Києва за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, а також вчинення закінченого замаху на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, організував незаконну оборудку ще один мешканець столиці. Зараз він перебуває у розшуку, матеріали щодо нього виділені в окреме провадження.

Завданням обвинувачених був пошук осіб, які б на замовлення виконали серію підпалів на території Закарпаття за грошову винагороду.

Тим, хто йшов на співпрацю, надавали всю необхідну інформацію про громадян, належні їм транспортні засоби чи майно, яке потрібно знищити. Фото- та відеозвіти потрібно було надіслати фігурантам.

У липні та серпні 2024 року кияни встигли «замовити» підпали майна трьох військовослужбовців в Ужгороді та Мукачеві. Йдеться про автомобілі і вхідні двері у квартиру.

Закарпатські правоохоронці вчасно виявили факти незаконної діяльності та попередили знищення майна. Водночас встановили, що у списку майбутніх жертв зловмисників було більше десятка співробітників підрозділів ТЦК та СП в області. А в подальшому чоловіки могли організовувати ідентичні підпали на території інших областей та м. Києва.

Зараз двоє мешканців столиці знаходяться під вартою, обвинувальний акт щодо них скеровано до Ужгородського міськрайонного суду.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області у співпраці з Нацполіцією Закарпаття.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури