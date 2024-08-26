Двоє мешканців Вінницького району організовували незаконне переправлення військовозобов’язаного через держкордон

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям Вінницького району в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Розслідуванням встановлено, що 35-річний та 31-річний підозрювані, діючи з метою особистого збагачення, познайомилися з чоловіком призовного віку, який мав намір виїхати за кордон, в умовах воєнного стану. За свої «послуги», які вони оцінили в 15000 доларів США, обіцяли безперешкодно переправити військовозобов’язаного через блокпости до місця перетину державного України поза існуючими пунктами пропуску, де його мали зустріти їх спільники.

Під час особистої зустрічі у Вінниці підозрюваними проведено детальний «інструктаж» щодо поведінки чоловіка під час перетину кордону та його подальших дій.

Затримали правопорушників після отримання коштів.

Наразі судом підтримано позицію прокурора Вінницької обласної прокуратури та до підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУНП у Вінницькій області, оперативний супровід – УСБУ у Вінницькій області та Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури