Двоє мешканців Запоріжжя спалили автомобіль свого конкурента (фото)

На ґрунті перерозподілу підприємницької діяльності між потерпілим та фігурантами виник конфлікт. Щоб позбутись конкурента, двоє раніше судимих містян підпалили мікроавтобус підприємця, в якому зберігався товар для реалізації. Сума завданого потерпілому збитку сягає 100 тисяч гривень. У відкритому кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Подія сталась у Дніпровському районі міста. 17 травня до чергової частини поліції звернувся 59-річний місцевий мешканець із заявою про те, що вночі невідома особа скоїла підпал його автомобіля «Fiat Ducato», в якому було обладнання для виїзної роздрібної торгівлі та ще не реалізований товар. Також чоловік повідомив, що напередодні між ним та реалізатором сусідньої торгівельної точки виник словесний конфлікт.

Поліцейські Запорізького райуправління разом з кінологами провели низку оперативних заходів, зафіксували наслідки загоряння транспортного засобу, опитали свідків, переглянули камери відеоспостереження з місця події та прилеглої території і встановили, що до злочину причетні двоє раніше судимих місцевих мешканців, 36-ти та 52-х років. Чоловіки вирішили помститись конкуренту шляхом умисного знищення його майна. Вони вибили скло у салоні транспортного засобу, облили його займистою речовиною, підпалили та покинули місце події на автомобілі «Nissan Teana», що належить молодшому зловмиснику.

На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав. Потерпілому завдано майнову шкоду на суму близько 100 тисяч гривень.

29 травня співробітники поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури за силової підтримки спецпідрозділу КОРД провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів. У результаті заходів правоохоронці виявили та вилучили дві каністри об’ємом 20 літрів кожна та автомобіль, на якому чоловіки пересувалися під час скоєння злочину.

Цього ж дня на підставі зібраної беззаперечної доказової бази зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області