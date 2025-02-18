Двоє молодиків, які заради розваги пошкодили 7 автівок у Києві, відбулись іспитовим строком

Вироком суду порушникам призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі із іспитовим строком 2 роки.

Нагадаємо, що у грудні минулого року до поліції Києва звернулися місцеві мешканці з інформацією про те, що на одній з вулиць в Подільському районі двоє невідомих б’ють авто та зривають з них номерні знаки.

Поліцейські територіального підрозділу оперативно встановили та розшукали підозрюваних у скоєнні злочину – ними виявились двоє колег по роботі 18 та 23 років, які мешкають на сусідній вулиці. Як з’ясувалось, того вечора зловмисники разом вживали спиртні напої, а згодом, шукаючи розваг, пошкодили сім автівок.

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігурантам про підозри за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб.

Вироком Подільського районного суду міста Києва зловмисників визнано винними в інкримінованому злочині та засуджено до двох років позбавлення волі. Разом з тим, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України їх звільнено від відбування покарання із встановленням іспитового строку терміном два роки.

Відділ комунікації поліції Києва