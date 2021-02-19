Двоє одеситів відповідатимуть перед законом за домашнє насильство відносно своїх матерів

Поліцейські оголосили 50-ти та 23-річному правопорушникам підозру за ст.126-1 Кримінального кодексу України.

Жінки 74-х та 50-ти років тривалий час потерпали від погроз, побиття та нецензурної лайки з боку власних синів. Правоохоронці кілька разів притягували домашніх тиранів до адміністративної відповідальності, втім вони не виправилися та продовжували принижувати гідність матерів.

Відповідно до законодавства тепер чоловікам загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Одеське районне управління поліції № 1