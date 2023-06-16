Двоє одеситів на замовлення російського ТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру

Published

Служба безпеки зібрала доказову базу на двох одеських псевдожурналістів, які робили постановочні відео на замовлення російських телеканалів.

Один з підозрюваних – колишній оператор Одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з російським телеканалом рен-тв.

Возможно, это изображение 2 человека и текст

За даними слідства, на замовлення пропагандистів зловмисник погодився відзняти провокативне відео про перебіг мобілізації в Україні. За 8 тисяч гривень він найняв свого знайомого на роль «воєнкома» місцевого центру комплектування.

Возможно, это изображение 1 человек и борода

Удвох вони відзняли відео, де «воєнком» розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації. Цей фейк вийшов в ефірі російського рен-тв, звідки його підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали. Ініційовані СБУ експертизи цього відео підтвердили факти злочинних дій фігурантів.

Також перевіряється причетність оператора до зйомки низки замовних сюжетів щодо подій, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою.

Слідство встановило, що, звільнившись з державного телебачення, чоловік працював в одеському осередку «Незалежного бюро журналістських розслідувань».

Після повномасштабного вторгнення рф він активно закликав до підтримки окупантів і виправдовував їхні воєнні злочини у своїх соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору кремлівських пропагандистів та ввійшов з ними в контакт.

У ході обшуків, проведених у фігурантів, оперативники СБУ виявили та вилучили:

  • мобільні телефони, комп’ютери, обладнання для проведення професійної відеозйомки та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;
  • чорнові записи;
  • акторський реквізит: військову форму та засоби гримування.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на її підтримку та/або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України).

Їм загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство для з’ясування всіх обставин та притягнення винних до відповідальності.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Одеській області за координації Департаменту захисту національної державності СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

Like

Tags:

You may also like...