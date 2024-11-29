Двоє одеситів ошукали дванадцятьох громадян на продажі неіснуючих талонів на пальне

Зловмисники завдали потерпілим збитків на загальну суму 58 тисяч гривень. Слідчі повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Припинили протиправну схему збагачення ділків працівники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1. Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків віком 39 і 41 року привласнювали чужі гроші за однаковим сценарієм: розміщували на сайтах оголошення про продаж за привабливою ціною талонів на бензин А-95, яких насправді не мали. Зокрема, молодший за віком чоловік пропонував талони від 5 до 20 літрів, а старший – по 100 літрів. В обох ціна за літру була однаковою – 50 грн.

Із покупцями «продавці» зустрічалися на вулицях Приморського району міста, брали в них обумовлену суму і казали, що зараз принесуть «товар», змушуючи довірливих людей даремно чекати на обіцяні талони.

У такий спосіб протягом тижня зловмисники ошукали 12 громадян на загальну суму 58 тисяч гривень.

Зрозумівши, що стали жертвою шахрая, потерпілі звернулися по допомогу в поліцію.

«Ми розпочали кримінальне провадження, в ході якого встановили правопорушників. За наявністю достатньої кількості зібраних нами доказів їм повідомлено про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. Підозрюваним загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси», – розповів начальник слідчого відділення територіального підрозділу поліції Павло Гавришко.

Поліцейські закликають громадян бути уважнішими під час здійснення покупок у продавців з інтернет-оголошень і розраховуватися тільки після отримання товару та перевірки його якості.

Одеське районне управління поліції № 1