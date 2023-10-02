Двоє осіб намагалися переоформити приміщення підсанкційного «Росатому» на Подолі для уникнення їх націоналізації

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох мешканців міста Києва, які намагались змінити право власності нежитлового приміщення у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв. м. підсанкційної компанії-резидента рф (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, російська державна корпорація «Росатом» через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв. м. та вартістю понад 100 млн гривень.

Рішенням РНБО до корпорації «Росатом» запроваджено санкції, у тому числі, у вигляді блокування активів. Крім того, у межах слідства на вказане приміщення судом накладено арешт та його передано в управління АРМА.

Таким чином, вказане приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Для унеможливлення націоналізації цього майна група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалася змінити право власності даного приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.

У березні 2023 року в приміщенні приватного нотаріуса правоохоронці затримали двох осіб при спробі здійснити правочин щодо вказаного приміщення.

Досудове розслідування відносно інших учасників злочину продовжується.

Викрито протиправні дії прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП за оперативного супроводження УСР в Київській області ДСР НП України.

Пресслужба Київської міської прокуратури