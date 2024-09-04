Двоє осіб незаконно організували онлайн-обмінники криптовалюти під виглядом банківських переказів

За даними слідства, 23-річні чоловіки в 2024 році з організували діяльність з онлайн-обміну гривні на різні види криптовалют та електронні гроші незареєстрованих в Україні та підсанкційних платіжних систем, зокрема тих, що знаходяться на території країни-агресора. Для проведення операцій вони використовували банківські картки, оформленні на фіктивних осіб.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом особам повідомлено про підозру за фактами неправомірного використанні електронних грошей (ч.1 ст. 200 КК України).

Досудове розслідування проводять детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України.

Київська міська прокуратура