Двоє підприємців незаконно заволоділи річковим причалом вартістю понад ₴1,2 млн. та збудували поруч базу відпочинку

Протиправну діяльність спільників викрили слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що на початку 2021 року два директори будівельних компаній, одну з яких очолює за сумісництвом адвокат, вирішили заволодіти нерухомістю в Дніпровському районі столиці. Ціллю спільників стала гідротехнічна споруда, яка фактично належить АТ «Укрзалізниця», проте знаходилася як загублений актив на зберіганні за суднобудівною компанією адвоката.

З метою реалізації свого злочинного плану, фігуранти звернулись до нотаріуса та у незаконний спосіб здійснили реєстрацію майнових прав на вказаний об’єкт нерухомості, біля якого надалі збудували базу відпочинку з лазнями, й упродовж трьох років отримували дохід від підприємницької діяльності.

За словами старшого слідчого Подільського управління поліції Дениса Островерхова встановлено, що внаслідок умисних дій підозрюваних, акціонерному товариству «Укрзалізниця» спричинено збитків на суму понад 1 250 000 грн.

Відтак, двом керівникам компаній було оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; та ч. 2 ст. 209 КК України – набуття та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Санкція максимального покарання передбачає до 12 років позбавлення волі. З метою унеможливлення подальших протиправних дій, слідчі підготували клопотання щодо накладення арешту на вказаний об’єкт.

Відділ комунікації поліції Києва