Двоє покидьків за гроші спалили чотири автівки у Києві (фото)

Фігуранти вчиняли злочини на території Шевченківського району столиці, підпаливши протягом тижня чотири автомобілі. За таку «роботу» їм обіцяли щедру оплату, яку вони так і не отримали. Натомість за вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Інформація про підпали автомобілів почала надходити до територіального відділу поліції на початку липня. Всі злочини вчинялися за аналогічною схемою у нічний час на території Шевченківського району столиці.

Працівники територіального управління поліції у співпраці з оперативниками управління карного розшуку столичного главку та фахівцями кримінального аналізу провели низку оперативних заходів та встановили, що до вчинення серії кримінальних правопорушень причетні двоє чоловіків, віком 20 та 57 років.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, правоохоронці затримали обох паліїв, які, як виявилося, не були знайомі між собою:

«Ми встановили, що затримані за гроші згодилися вчиняти підпали автомобілів у столиці. Зловмисники діяли за аналогічною схемою – обирали автівку, вночі обливали легкозаймистою речовиною, підпалювали та фільмували свої дії на відео, як підтвердження виконаної робити. Наразі слідчі довели причетність 20-річного затриманого до підпалу одного автомобіля, а його старшого «колеги» – до підпалу трьох автівок».

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили докази, які підтверджують причетність затриманих до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема телефони, на яких наявні фото та відео, пошкоджених ними транспортних засобів.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва