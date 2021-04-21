Двоє поліцейських зупинили мешканку Тячівщини п’яною за кермом і за хабар відпустили

Двом працівникам одного з відділень поліції на Тячівщині та мешканці смт Усть-Чорна повідомлено про підозру у корупційних злочинах.

Слідством встановлено, що 22-річна закарпатка, намагаючись уникнути відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані, запропонувала поліцейським 200 доларів США неправомірної вигоди.

Правоохоронці повернули дівчині документи на користування транспортним засобом та не склали стосовно неї протокол про адміністративне правопорушення, за що одержали від мешканки Тячівщини попередньо домовлену суму коштів.

Дії правоохоронців кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб), а громадянки – за ч. 1 ст. 369 (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Наразі готується клопотання щодо відсторонення правоохоронців від займаних посад та обрання фігурантам провадження запобіжних заходів. Розслідування, яке здійснюють працівники ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн