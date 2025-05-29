Двоє посадовців КП у Дніпровському районі столиці за облаштування дороги та озеленення вимагали ₴340 тис. та ₴52 тис.

За процесуального керівництва Голосіївської та Печерської окружних прокуратур міста Києва викрито працівників двох комунальних підприємств, які вимагали та отримали гроші за облаштування дороги в садовому товаристві та озеленення ділянки біля приватного будинку (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що представник підприємця звернувся до Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» міста Києва з щодо облаштування дороги в садовому товаристві, яка веде до закладу. Її мали засипати щебенем.

Надалі між замовником та комунальним підприємством було укладено договір. За те, щоб пришвидшити обумовлені роботи, головний інженер КП ШЕУ вимагав 340 тис. гривень.

Ще один підозрюваний – заступник начальника УЗН Дніпровського району за гроші погодився провести озеленення території навколо будинку. Роботи виконували технікою та ресурсами комунального підприємства, однак згідно з договором, за них комунальному підприємству заплатили лише 10 тис. гривень. Ще 52 тис. гривень чоловік попросив передати йому особисто.

Обох комунальників затримали під час отримання грошей в порядку ст. 208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Пресслужба Київської міської прокуратури