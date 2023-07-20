Двоє посадовців за гроші пропонували військовослужбовцям демобілізацію за станом здоров’я

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику відділу Служби судової охорони та завідувачу одного з відділень Головного військового клінічного госпіталю. Вони за гроші пропонували військовослужбовцям звільнення від проходження служби начебто за станом здоров’я.

Встановлено, що працівник судової охорони товаришував з лікарем військового госпіталю та вирішив заробити на цьому знайомстві. Він зокрема знайшов військовослужбовця, який висловлював небажання служити та запропонував йому за 7 тисяч доларів США допомогу з демобілізацією.

Для цього військовий мав пройти лікування у госпіталі через фіктивну проблему зі здоров’ям «під наглядом» завідувача відділення. Потім, на підставі підробленої виписки, пройти військово-лікарську комісію, яка б звільнила його зі служби за станом здоров’я.

ДБР затримало працівника судової охорони під час отримання коштів.

Наразі повністю задокументовано штучну госпіталізацію одного військового до лікарні з нібито «хворобою серця». Тривають слідчі для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів з військовослужбовців.

Обом учасникам оборудки повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

ДБР