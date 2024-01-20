Двоє потерпілих та збитки у сумі $20 тис.: киянина викрили у шахрайстві з продажем автівки з-за кордону

Зловмиснику повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

До поліції звернулась одеситка і повідомила, що довго чекає на іномарку зі Сполучених Штатів Америки, яку придбала на іноземному онлайн-аукціоні. Керівник транспортно-експедиторської компанії, що мав привезти автівку з-за кордону, перестав виходити з жінкою на зв’язок.

В рамках розпочатого провадження співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що у вересні 2021 року заявниця, бажаючи придбати автомобіль за кордоном, звернулась до керівника спеціалізованої організації, який влаштував її участь в онлайн-аукціоні. За результатами торгів жінка стала власницею автомобіля «Honda HR-V LX», заплативши за нього майже 10 тисяч доларів США.

Про перевезення придбаної іномарки на територію України містянка домовилась із керівником іншої спеціалізованої компанії, яка надавала відповідні послуги. Однак чоловік, розмитнивши її транспортний засіб, продав його іншому жителю Одеси за 10 тисяч доларів, видавши за свій.

Вже під час досудового розслідування одесит також звернувся у поліцію. Чоловік зрозумів, що має справу з шахраєм, коли почав досконало вивчати отримані від продавця документи на транспорт і в інвойс-проформі помітив імʼя незнайомої йому жінки – справжньої власниці іномарки.

«Поліцейські розшукали зловмисника, зібрали достатню кількість доказів його протиправних дій та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції ККУ до внесення змін Законом України № 3233-IX від 13 липня 2023 року). Згідно із її санкцією, за заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайство, зокрема вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілим, правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі. На час слідства поліцейські вилучили транспортний засіб в якості речового доказу. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває», – повідомила слідча у справі Христина Скочинська.

Нагадаємо: нещодавно поліцейські викрили жителя Одеси в аналогічних протиправних діях. Він допоміг клієнту придбати автомобіль на американському аукціоні, а згодом перепродав іномарку іншій людині.

ГУ Національної поліції в Одеській області