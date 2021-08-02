Двоє працівників поліції змусили наркомана варити «амфетамін» для продажу

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох оперуповноважених одного з відділів поліції за придбання з метою збуту психотропної речовини (ч.3 ст.307 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Дніпропетровської обласної прокуратури.

За версією слідства, працівники поліції, використовуючи свої службове становище, змусили наркозалежного громадянина виготовляти психотропну речовину «амфетамін» з метою її подальшого збуту.

Реалізуючи свої злочинні наміри, поліцейські придбали понад 30 грамів психотропів та передали їх «подільнику» разом з грошовими коштами на закупку прекурсорів, необхідних для переробки вказаної речовини у придатний для вживання стан, після чого їх було викрито правоохоронними органами.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

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