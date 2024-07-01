Двоє псевдоначальників з Луганщини отримали 9 і 8 років тюрми за колабораціонізм

За публічного обвинувачення прокурорів Щастинської окружної прокуратури Луганської області двох місцевих жителів визнано винними у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Їх засуджено до 9 та 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права впродовж 15 років обіймати посади в органах влади.

Прокурори в суді довели, що засуджені навесні 2022 року добровільно обійняли посади в незаконних органах влади у захоплених населених пунктах Луганщини.

Перший засуджений – майстер лісу з Новоайдара. Чоловік не виїхав на підконтрольну Україні територію та почав співпрацювати з ворогом. Обійняв посаду «керівника відділу із забепечення життєдіяльності сіл Муратове, Капітанове, Путилине, Гречишкине, Дубове, Окнине Новоайдарського району лнр».

Інший – колишній співробітник транспортного підприємства. Окупанти призначили його «начальником відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, архітектури і містобудування Станично-Луганського району лнр».

Псевдокерівники беруть участь у масових заходах на підтримку рф, співпрацюють з представниками пропутінської партії «єдина росія». Періодично виступають на камери пропагандистських медіа зі словами вдячності представникам держави-агресора.

Вироки ухвалювалися заочно. Покарання засуджені відбуватимуть з моменту затримання.

Наразі вони оголошені у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської окружної прокуратури)