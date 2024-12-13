Двоє роменчан самовільно зайняли 40 га землі комунальної власності на Сумщині

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури двом жителям роменщини повідомлено про підозру за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані, не маючи ні права власності, ні права оренди на землю, незаконно зайняли 40,1547 га землі, розташованої поблизу с. Овлаші Роменського району.

На самовільно зайнятій земельній ділянці, діючи за попередньою змовою, навесні 2024 року підозрювані посіяли гірчицю та сою.

Унаслідок самовільного зайняття земельних ділянок Роменській міській раді завдано матеріального збитку на загальну суму 335 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура