Двоє російських покидьків підозрюються у серії зґвалтувань жінок і дітей на Київщині

Поліця повідомила підозри в порушенні законів та звичаїв війни двом російським військовослужбовцям, а саме в сексуальному насильстві під час окупації частини Київської області.

Тексти підозр опубліковано на сайті офісу генпрокурора.

Йдеться про Вадима Шахматова, 1991 р.н., із Самари і Євгенія Чорнокнижного, 1994 р.н., із Оренбургської області, РФ. Це снайпери відділення стрілецького взводу стрілецької роти 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади миротворчих сил 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу (військова частина №90600) Збройних сил РФ.

У період із 29 лютого по 30 березня минулого року цей підрозділ російської армії контролював територію Баришівської селищної територіальної громади Броварського району Київської області. Росіяни поставили свою бойову техніку, ходили вулицями, залякували місцевих жителів і користувалися їх майном, робили рейли по будинкам.

На початку березня минулого року російські солдати, в числі яких були Шахматов і Чорнокнижний, почали обходити будинки і перевіряти, хто там проживає, а також вимагали в селян алкоголь і тютюн. Росіяни запамʼятали, де проживають молоді і привабливі жінки та вирішили їх зґвалтувати.

13 березня 2022 року з 11.30 до 16.30 Шахматов і Чорнокнижний, за версією слідства, у стані алкогольного спʼяніння скоїли низку сексуальних злочинів проти жінок і дітей.

Спочатку солдати зайшли в будинок, де проживало подружжя із малолітньою донькою. Погрожуючи зброєю, військові змусили жінку вийти на кухню і зґвалтували її. Росіяни діяли по черзі — поки один знаходився на кухні, інший у кімнаті стеріг чоловіка, щоб той не міг перешкодити сексуальному насильству над дружиною.

Шахматов у присутності господаря і його малолітньої доньки декілька разів вистрелив із автомата в стелю. Потім, погрожуючи зброєю, росіяни повів чоловіка на кухню і змусив дивитися, як російський солдат ґвалтує його дружину. Щоб не допустити спроб завадити сексуальному насильству Шахматов кілька разів ударив чоловіка металевою каструлею по голові, а потім ще завдав кілька ударів ногами і руками по тулубу. Після цього господаря змусили протягом 30 хвилин спостерігати, як Чорнокнижний здійснює сексуальне насильство над його жінкою, а саме оральне проникнення в її тіло його геніталій.

Після цього Шахматов повернувся в кімнату і вчинив сексуальне насильство щодо малолітньої дочки подружжя – оральне проникнення в її тіло, оголенні і непристойні дотики, а також імітацію статевого акту. Чорнокнижний у цей час утримував батьків на кухні.

Одразу після цього росіяни пішли в сусідній будинок і Шахматов зґвалтував вагітну жінку, а також росіяни по черзі зґвалтували неповнолітню дівчину.

У наступній хаті росіяни зустріли подружжя. Чорнокнижний направив на господаря автомат, а потім зробив приблизно 12 пострілів у підлогу. Шахматов показав господині автомат, вистрелив у підлогу і наказав іти з ним у кімнату. Але жінка схопила господарський ніж і пригрозила, що при спробі наблизитися заподіє собі і йому смертельні поранення. Зустрівши неочікуваний опір, росіяни відмовилися від свого плану і покинули будинок.

Того ж дня Шахматов і Чорнокнижний зайшли ще в один будинок, де господарі та ще декілька жителів села переховувались у підвалі, рятуючись від артилерійських обстрілів російської армії. Солдати наказали матері і дочці зайти в окремі кімнати і зґвалтували їх.

Потім солдати повернулися до будинку, де була вагітна і змусили її та неповнолітню дочку іти з ними. Жінок завели в інший будинок і знову зґвалтували. // Судовий репортер