Двоє «стратегів» вирішили, що тримати пальне на складі військової частини – це занадто просто, краще вкрасти та продати

“Червоне” пальне з армії продавали фермерам удвічі дешевше. Начальник складу з підлеглим запустили “бізнес” під час війни.

Так, у нас нові “герої”, які вирішили, що війна – це чудовий час для стартапів. ДБР викрило на Миколаївщині схему масштабного розкрадання пального, яке, між іншим, призначалося для потреб Збройних Сил України.

Головні дійові особи: начальник відділу зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин та його вірний підлеглий. Ці двоє “стратегів” вирішили, що тримати пальне на складі – це занадто просто. Куди цікавіше його тихенько зливати і продавати.

І це при тому, що пальне було СПЕЦІАЛЬНО позначене червоним барвником, щоб його неможливо було продати “наліво”! Але наших ділків це не зупинило. Вони вивозили “червону” солярку за межі частини і впарювали її місцевим фермерам. Причому удвічі дешевше за ринкову ціну: по 25 гривень за літр з барвником (мабуть, для тих, кому колір не принциповий) і по 28 – якщо барвник якось вдавалося прибрати.

За попередніми підрахунками, з початку 2025 року ця парочка встигла “наторгувати” щонайменше на 13 тисяч літрів. Це ж скільки військової техніки могло б виконати завдань, поки вони продавали “червону” солярку!

Їх спіймали, звісно, на гарячому. 7 травня якраз отримували понад 125 тисяч гривень за чергову партію у 5 тисяч літрів. Мабуть, готувалися до великого “врожаю” або посівної у фермерів.

Тепер цим двом “бізнесменам” світить дуже неромантична перспектива. Їм повідомили про підозру за розкрадання військового майна, вчинене групою осіб, з використанням службового становища ТА ЩЕ Й В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. За таке, знаєте, не по голівці гладять, а дають до 15 років в’язниці. Плюс конфіскація всього нажитого “непосильною працею” на складі пального.

ДБР, звісно, шукає, хто ще був у цій чудовій схемі дерибану військового майна. А поки що, сподіваємося, пальне нарешті доїде туди, де воно справді потрібне – на фронт, а не на поля. Отакий от “червоний” бізнес під час війни.