Двоє тернопільських податківців отримали по 8 років тюрми за 400 тисяч хабара

Розслідування щодо третього податківця, який брав участь у вимаганні грошей, ще триває.

Тернопільський міськрайонний суд засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією двох колишніх працівників ДФС у Тернопільській області Василя Луцка та Анатолія Локотя, яких обвинувачували в отриманні 400 тис. грн хабара від агрофірми “Добрий самарянин”. Про це йдеться у вироку суду від 5 листопада 2021 року, пишуть “Наші гроші. Львів”.

У 2017 році відбулась планова перевірка приватного агропромислового підприємства “Добрий самарянин”. До робочої групи якраз і входив ревізор-інспектор податкової Тернопільської області Василь Луцко.

Як описано в ухвалах суду, під час перевірки податківці виявили деякі порушення на підприємстві. Тоді ж Луцко змовився з іншим податківцем для вимагання хабара від підприємства “Добрий самарянин”. Спочатку інспектор почав лякати бухгалтерію підприємства штрафом у 2,5 млн грн, а за зменшення обсягів виявлених порушень запросив гроші.

До подальших переговорів інспектор залучив начальника Збаразького відділення Кременецької податкової інспекції Анатолія Локотя. Своєю чергою той при наступних переговорах із тодішнім власником компанії “Добрий самарянин” повідомив про 400 тис. грн хабара. Натомість за це пообіцяв лише часткове включення в акти перевірок виявлених порушень, а сума штрафу не перевищуватиме 400 тис. грн.

У судовому засіданні юрист “Доброго самарянина” розповів, що мова йшла про недоплату в 5 млн грн. Подальші події розгорталися у ресторані “Балагур”, де одного з податківців затримали під час отримання 400 тис. грн хабара.

Підсудному Луцку інкримінували ч.1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). А Локотя, окрім отримання хабара, ще у й пособництві – ч. 5 ст. 27.

Обом суд призначив по 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд вирішив, що ізоляція від суспільства цих двох підсудних необхідна, щоб попередити нові злочини та виправити їхню поведінку. // Діло