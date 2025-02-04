Двоє вʼязнів Катеринівської колонії виманювали гроші у родичів зниклих військових

Сарненський районний суд Рівненської області визнав двох чоловіків винними у шахрайстві, вчиненому повторно і організованою групою.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 20 січня.

Йдеться про двох засуджених за корисливі злочини, які відбували покарання в держустанові «Катеринівська виправна колонія №46».

Зловмисники телефонували родичам і близьким військовослужбовців Збройних сил України, які зникли в зоні бойових дій чи потрапили в полон. Засуджені видавали себе за військових ЗСУ і говорили людям, що знають, де їх рідні і що ті тяжко поранені. І щоб поспілкуватися із родичами і врятувати їх із полону треба терміново перерахувати гроші на певні банківські картки.

Шахраї вимагали за свої «послуги» різні суми грошей, залежно від поведінки потерпілого. Матір, яка розшукувала свого сина, переконали надіслати 400 гривень. Інша жінка, в якої зник чоловік, заплатила 30 тисяч гривень.

Із жовтня 2022 року по лютий 2023-го засуджені заволоділи коштами не менше 12 людей на загальну суму близько 106 тисяч гривень.

Телефонні номери потерпілих шахраї знаходили в оголошеннях про розшук у мережі інтернет.

У судовому засіданні обвинувачені визнали скоєне і щиро розкаялися. Також у вироку написано про часткове відшкодування збитків.

Обом чоловікам призначили тюремне покарання на строк понад 5 років із конфіскацією майна. З урахуванням попередніх судимостей один із них відбуватиме за гратами 5 років і 5 місяців, а другий — 5 років і 3 місяці.