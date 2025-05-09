Двоє водіїв згоріли у зіткненні вантажівок на Сумщині (фото)

Ввечері 8 травня на Сумщині зіткнулися дві вантажівки, рятувальники гасили масштабну пожежу, яка виникла в результаті ДТП, двоє водіїв – загинули.

Джерело: поліція Сумської області, ДСНС Сумщини

Близько 19:40 у четвер на автомобільній дорозі Н-12 сполученням “Суми–Полтава”, поблизу села Гребениківка Охтирського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля “DAF” з напівпричепом, втратив керування через розрив колеса. Внаслідок цього вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з іншим вантажним автомобілем “Volvo FH13460” із причепом.

У результаті удару обидва вантажні автомобілі загорілися. На жаль, водії обох вантажівок загинули на місці пригоди.

Одразу після зіткнення в аварію потрапив також легковий автомобіль “ВАЗ-21099”, що рухався позаду “Volvo”. Внаслідок цього зіткнення водій і пасажирка легкового авто отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були шпиталізовані.

Під час ліквідації наслідків аварії фахівці аварійно-рятувальної частини за допомогою спеціального інструменту деблокували тіла двох загиблих водіїв – 1967 та 1984 років народження.

Пожежу було локалізовано о 21:14, повністю ліквідовано о 23:01.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування.