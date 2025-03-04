Двоє жителів Білгород-Дністровського району скоїли розбійний напад на будинок прикутого до ліжка чоловіка

Фігурантам, серед яких неповнолітній, повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Їм загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

Подія сталася в лютому ввечері в одному з сіл Мологівської громади. Зловмисники через незачинені вхідні двері проникли у приватний будинок 48-річного чоловіка, знаючи, що він паралізований. Побили господаря до втрати свідомості дерев’яними палицями, які принесли із собою, забрали гаманець із банківськими картками та грошима у сумі 8 000 грн, що лежав поряд з ліжком, і втекли.

Вранці побитого чоловіка виявила сусідка, яка доглядає за ним та допомагає по господарству. Вона викликала «швидку» та поліцію. Медики одразу доправили потерпілого до лікарні, де діагностували йому перелом носа та гематоми по всьому тілу.

Оперативники Білгород-Дністровського районного відділу поліції менш ніж за добу встановили, що до злочину причетні 14-річний сусід потерпілого та його 38-річний знайомий із сусіднього села.

У якості речових доказів слідчі вилучили викрадені фігурантами гаманець і банківські картки, а також інші речі, що мають значення для слідства. Чужу готівку зловмисники витратили.

Наразі на підставі зібраних доказів слідчі повідомили молодикові та чоловіку про підозру в нападі з метою заволодіння чужим майном, тобто розбої, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у житло, в умовах воєнного стану. Згідно з ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15-ти років із конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: неповнолітньому – цілодобовий домашній арешт, чоловіку – тримання під вартою.

В ході досудового розслідування буде вирішуватися питання щодо можливої додаткової правової кваліфікації дій зловмисників. Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини