Двоє жителів Ізмаїльського району сидітимуть за спричинення тяжких тілесних ушкоджень співмістянину та працівнику магазину

Слідчі скерували до суду обвинувальні акти щодо правопорушників. Один із них вже отримав обвинувальний вирок.

У вересні минулого року 23-річний чоловік втрутився у сварку, яка виникла у середмісті Ізмаїла між його знайомою та її колишнім зятем, і вдарив останнього ножем у живіт. Правопорушник з місця події втік та викинув знаряддя злочину. Потерпілий сам звернувся до медичного закладу, де йому діагностували колото-різане проникаюче поранення передньої черевної стінки з пошкодженням внутрішніх органів.

У грудні минулого року 24-річний чоловік в одному з магазинів в Ізмаїлі, намагаючись пройти без черги до каси, почав сваритися з охоронцем, який зробив йому зауваження. А в ході суперечки громадянин вдарив працівника крамниці кулаком в обличчя, від чого той впав і знепритомнів. Медики доправили потерпілого до лікарні, де діагностували йому черепно-мозкову травму, переломи кількох кісток черепа.

За висновками судово-медичних експертів, отримані чоловіками тілесні ушкодження відносяться до категорії тяжких.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці за кілька годин встановили зловмисників та розшукали їх. Молодики зізналися у скоєному лише після того, як поліцейські зібрали достатньо доказів їхньої причетності до злочинів.

Слідчі висунули фігурантам обвинувачення за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Завершивши досудові розслідування, що тривали під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури, обвинувальні акти правоохоронці скерували до суду.

Матеріали відносно 23-річного чоловіка Ізмаїльський районний суд вже розглянув. Взявши до уваги щире каяття обвинуваченого, суд вирішив, що його виправлення можливе без ізоляції від суспільства, і призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком на три роки. Протягом випробувального терміну молодик повинен періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження. Порушивши зобов’язання або вчинивши нове правопорушення, засуджений може опинитися за ґратами.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини