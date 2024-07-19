Двоє жителів Мукачівщини займалися рекетом під час війни та погрожували закарпатцеві

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури двом жителям Мукачівщини повідомили про підозру у вимаганні грошових коштів, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Встановлено, що фігуранти – житель Сваляви і мешканець с. Пістрялово – займалися систематичним вимаганням у потерпілого надуманого боргу – 3400 доларів США. Протягом травня-липня цього року вони кілька разів зустрічалися із закарпатцем, грубо погрожуючи йому фізичним насильством у разі несплати цих коштів.

Як повідомив процесуальний прокурор Артем Іванов, раніше потерпілий надав рекетирам аванс у розмірі 500 доларів США. Вчора чоловіків затримали після чергової такої зустрічі та одержання 2900 доларів США. Зараз вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, а найближчим часом їм буде обрано запобіжний захід.

Викриття протиправної діяльності здійснено спільно зі слідчими Нацполіції Закарпаття та оперативниками Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури