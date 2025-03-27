Двоє жителів Полтавського району здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж

За процесуального керівництва Решетилівської окружної прокуратури двом жителям Полтавського району повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до підробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 361 КК України).

За даними слідства, на початку серпня 2024 року чоловіки у складському приміщенні на території Машівської громади розмістили два GSM–шлюзи.

Не будучи суб`єктами підприємницької діяльності у сфері безпровідного електрозв`язку чи постачальниками електронних комунікаційних послуг, вони встановлювали в GSM–шлюзи сім-карти операторів мобільного зв’язку, здійснювали підключення GSM–шлюзів до електромережі та інтернету і підтримували їх постійну роботу.

Вказане обладнання використовувалося, зокрема, для неправдивих повідомлень про замінування об’єктів інфраструктури, ускладнюючи встановлення осіб, які здійснювали такі повідомлення.

За оперативного супроводу співробітників УСБУ Полтавщини досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури