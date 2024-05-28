Двоє жителів Сумщини втратили заощадження, довірившись по телефону невідомим співрозмовникам

В обох випадках зловмисники вигадали для своїх майбутніх жертв легенди про те, що вони є працівниками банківських установ та допоможуть у збереженні грошових коштів громадянам.

До Сумського районного управління поліції звернулася 39-річна жителька одного з сіл району та повідомила, що через злочинні дії шахраїв, втратила велику суму грошей. Жінка розповіла поліцейським, що кілька днів тому її малолітній син на торгівельній платформі «ОЛХ» опублікував оголошення щодо продажу багажника до мопеда. Через деякий час після цього в месенджері «Вайбер» зателефонувала невідома особа на ім’я «Анна», з наміром придбати вказаний товар на умовах послуги «ОЛХ доставка». Дізнавшись дані банківської картки заявниці від малолітнього сина жінки, зловмисниця поклала слухавку.

Через деякий час в месенджері «Телеграм» громадянці зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником банку і повідомив про спроби несанкціонованого зняття грошей з банківської картки власниці. «Банкір» під приводом збереження грошових коштів, надав жінці номери банківських карток на які вона і перерахувала гроші в сумі 172 500 гривень з власних банківських карток, в надії зберегти їх від аферистів.

До поліції міста Білопілля звернувся 59-річний житель с. Річки та розповів про те, що йому зателефонував чоловік, який назвався працівником банку та повідомив про нібито блокування його банківської картки. Для того, щоб її «розблокувати», аферист дізнавшись останні чотири цифри банківської картки та 4-х значний код, що надійшов громадянину в смс-повідомленні, шахрайським шляхом заволодів з його картки грошовими коштами в сумі 65 000 гривень.

За обома заявами у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян не бути занадто довірливими при спілкуванні з невідомими людьми, аби не потрапити у пастку, вміло розставлену зловмисниками.

Відділ комунікації поліції Сумської області