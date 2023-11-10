Двоє зловмисників привласнили майже ₴700 тис., зібраних на лікування важкохворих дітей та військових
За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом чоловікам, які під виглядом збору грошових коштів на лікування важкохворих дітей та військовослужбовців ошукували громадян(ч. 3 ст. 190 КК України).
За даними слідства, у 2022 році чоловік разом зі спільником розробили злочинну схему ошукування людей.
Учасники схеми розміщували в соціальній мережі «Facebook» неправдиві публікації про начебто терміновий збір коштів на благодійні потреби з лікування важкохворих дітей та поранених військовослужбовців Збройних сил України.
Небайдужі громадяни перерахували на банківську картку зловмисників близько 680 тис. грн. Проте на потреби дітей та військовослужбовців гроші не скеровувалися, а використовувалися зловмисниками на власний розсуд.
Наразі слідством зібрано докази щодо вчинення злочинів стосовно 22 потерпілих з різних регіонів України. Робота з встановлення інших постраждалих триває.
Просимо громадян, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача «Степко Андрій Віталійович», «Степко Андрей», «Андрій Степко» в соціальній мережі «Facebook», поінформувати про такі факти окружну прокуратуру або Солом’янське УП ГУ НП у м. Києві.
Вказаним особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження ДКІБ СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet