Двоє зловмисників за шахрайською схемою заволоділи квартирою мешканця Запоріжжя

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя двом громадянам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, два запоріжанини шахрайським шляхом заволоділи нерухомістю вартістю майже 700 тис. грн.

Підозрювані скористались психоемоційним станом власника квартири, який був викликаний смертю близької людини, та, назвавшись ріелторами, запропонували свої послуги з продажу його нерухомості.

Шахраї запевнили чоловіка, що допоможуть обміняти його двокімнатну квартиру на інше житло з доплатою. Однак після продажу всі отримані за неї кошти залишили собі та переїхали до Києва. А запропонована потерпілому на обмін квартира виявилась орендованою.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцем мешкання підозрюваних у Києві та Запоріжжі. Виявлено та вилучено документи, мобільні телефони, а також інші докази злочинної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Запорізького РУП за оперативним супроводом УКР Головного Управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура