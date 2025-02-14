Дике знущання з диких кабанів на Тернопільщині: кати-шкуродери врятувалися від в’язниці через… угоду зі слідством

Покидьків з Тернопільщини, які знущалися з диких кабанів та закатували вагітну самку, звільнили від ув’язнення з іспитовим терміном.

Вони уклали угоду з прокуратурою, повідомили у зоозахисній організації UAnimals.

Суд призначив трьом обвинуваченим по 5 років за ґратами. Однак їх звільнили від ув’язнення з іспитовим терміном на 1 рік.

В UAnimals зазначають, що це сталося на підставі угоди, яку чоловіки уклали з Бережанською окружною прокуратурою. Рішення пояснили тим, що обвинувачені не були раніше судимими, визнали провину, розкаялись та сприяли слідству.

Також чоловіки відшкодували 319,2 тисячі гривень державному підприємству “Ліси України”.

“Що маємо у підсумку? Можливість розтерзати живу істоту й продовжити жити своє життя, мов нічого й не було?!

Ми будемо і далі боротися за зміни в системі, щоб такі злочинці отримували реальні терміни. Нехай цей шлях ще довгий, та теперішні правила гри просто неприйнятні!” – наголосили зоозахисники.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у соцмережах розповсюдили відео, на якому працівники компанії “Контінентал Фармерз Груп “ганялися за дикими кабанами на комбайні та чавили їх, кидали в них палицями та камінням, різали ножами.

Зоозахисники розповіли, що є ще один запис. На ньому чоловіки прив’язали вагітну самку кабана до трактора за лапи й тягали по полю, поки “з неї вилітали плоди її ненароджених кабанчиків”. Коли тварину відвʼязали, вона намагалась повзти, але обвинувачені відрубували їй лапи.

Незабаром правоохоронці відкрили провадження за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. // УП. Життя