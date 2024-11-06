Дикість в кубі: в Полтаві авторитет «Браслєт» з офіцером поліції побили хлопця який заступився за дівчину до якої ті приставали в ресторані депутатки

В полтавському ресторані Shade, який належить депутатці міськради, стався дикий інцидент коли компанія чотирьох чоловіків почали чіплятися до дівчини. ЇЇ хлопця, який за неї вступився, згодом побили місцевий бандит-бізнесмен та його співбутильник офіцер поліції. Про це повідомляє видання “Полтавщина”

2 листопада, близько 21:20, полтавка Олена разом зі своїм хлопцем зайшли відпочити в ресторан Shade на вулиці Пилипа Орлика. Поряд сиділа компанія із чотирьох чоловіків, які звернули увагу на дівчину і почали її голосно обговорювати. Серед компанії були місцевий кримінальний авторитет “Браслєт”, який наразі є власником групи компаній «Альфа-Капітал» Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі.

За словами Олени, Олександр Перелі підійшов до дівчини й сказав «Малая, ты поедешь с нами». Дівчина відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що той відповів «Нас это не интересует, поедешь с нами». Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках.

На відео, яке надали редакції, видно представників охоронної фірми «Явір-2000», які спостерігають за бійкою на вулиці й без особливого ентузіазму намагаються її зупинити.

Як розповіла Олена журналістам «Полтавщини», на прохання викликати поліцію і швидку персонал ресторану бездіяв аби приховати даний інцидент, просто спостерігаючи за побиттям хлопця.

За словами Олени, власниця ресторану Shade депутатка Маріанна Соліман спочатку відмовилася давати поліції відео із камер відеоспостереження. Пізніше Маріанна Соліман вийшла на зв’язок і сказала, що їй погрожували.

За даним фактом сектором дізнання Полтавського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі прокуратурою визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за Державним бюро розслідувань. Тож, кримінальне провадження скеровано до ДБР для проведення досудового розслідування.

За інформацією відділу комунікації поліції, на період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обов’язків. Після завершення службового розслідування керівництвом поліції області будуть прийняті відповідні управлінські рішення.