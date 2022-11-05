Директор будівельного підприємства заволодів майже ₴220 тис. на ремонті їдальні дитсадка у Мелітопольському районі

Прокурори Мелітопольської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора будівельної організації за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що між відділом освіти, молоді та спорту Приазовської райдержадміністрації та підрядною організацією укладено договір на здійснення капітального ремонту їдальні дитсадка на загальну суму понад 1,5 млн грн.

З метою заволодіння частиною державних коштів підозрюваний вніс до офіційного документа завідомо неправдиві відомості про завершення будівельних робіт на вказаному об’єкті. Внаслідок цього його підрядній організації з бюджету перерахована надмірна оплата за фактично не виконані роботи. Таким чином, державі спричинено шкоду в сумі майже 220 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура