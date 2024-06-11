Директор будпідприємства та його посібник завдали майже пів мільйона гривень збитків бюджету міськради

Під час реконструкції будівлі дошкільного закладу зловмисники, будучи службовими особами, внаслідок своїх протиправних заволоділи бюджетними коштами. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Під час досудового розслідування слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури встановили, що наприкінці 2021 року один із департаментів міської ради уклав договір із будівельним підприємством на реконструкцію з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу.

Так, директор підрядного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем та маючи умисел на привласнення бюджетних коштів, за пособництва суб’єкта господарювання, також службовою особою, склав та підписав акти виконаних підрядних робіт, в яких містились неправдиві відомості про обсяг виконаних робіт, які насправді не були виконані.

Згідно з висновками проведених експертиз, внаслідок протиправних дій фігурантів міському бюджетові було завдано збитків на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури слідчі повідомили керівнику будпідприємства та посібнику про підозру у скоєнні злочинів.

Нині слідчі завершили досудове розслідування вказаного кримінального проводження відносно фігурантів, а саме: у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей), та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України (пособництво, шляхом усунення перешкод, в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Прокурори затвердили та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

За вказане кримінальне правопорушення зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Подальшу долю зловмисників вирішить суд.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області