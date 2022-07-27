Директор харківського підприємства заподіяв державі шкоду майже на 200 тисяч гривень

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 59-річному директору приватного підприємства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах та за фактом складання завідомо неправдивого офіційного документа, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року директор підприємства особисто склав та вніс недостовірні відомості до офіційних документів. Серед них — кошториси вартості послуг на вишукувальні роботи, які є додатком і невід’ємною частиною до договору про надання послуг землевпорядних робіт.



Керівник підприємства збільшував площі земельних ділянок та застосував скасовані коефіцієнти, використовуючи при цьому нечинні законодавчі акти. Своїми незаконними діями підозрюваний завдав державі матеріальних збитків на суму майже 200 тис. гривень.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури