Директор коледжу на Тернопільщині під час ремонту «нанедбалив» підряднику ₴440 тис. бюджетних коштів

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору коледжу у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, керівник освітнього закладу підписав документи із завищеним прибутком робіт з капітального ремонту навчального корпусу коледжу й на підставі них на рахунок підприємства-підрядника перераховано понад 440 тис грн бюджетних коштів. Державі спричинено збитки на вказану суму.

Триває розслідування, що здійснювали слідчі поліції. До суду скеровані обвинувальні акти щодо директора фірми-підрядника та особи, що здійснювала технічний нагляд за об’єктом.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури