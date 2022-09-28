Директор лісгоспу намагався підкупити начальника відділу Харківської обласної прокуратури

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору лісгоспу за фактом пропозиції та надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, у липні цього року начальником відділу Харківської обласної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконної порубки та продажу деревини різних порід в межах лісгоспу у Харківській області.

Протягом вересня директор лісгоспу, який є фігурантом вказаного кримінального провадження, двічі пропонував начальнику відділу Харківської обласної прокуратури неправомірну вигоду, щоб останній прийняв рішення про закриття кримінального провадження. Начальник відділу одразу відмовився від таких «пропозицій» та повідомив про це керівництво.

27 вересня під час передачі прокурору 2000 доларів США та 1000 євро директора лісгоспу затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Харківська обласна прокуратура