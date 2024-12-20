Директор музичного лейбла ошукала спадкоємців відомого музиканта майже на ₴1,5 мільйона

Після смерті артиста авторські права на всю його творчість успадкувала дружина, яка заснувала компанію для менеджменту отриманих інтелектуальних надбань. Фірма дружини загиблого надала ліцензію на будь-яке відтворення всіх його пісень лейблу звукозапису, який продюсує відомих українських артистів.

Укладена між ними угода передбачала, що 70% доходу від використання інтелектуальної власності співака отримуватиме його жінка, а 30% за менеджмент його активів отримуватиме лейбл звукозапису. Проте розрахунок винагороди, який відправляли фірмі дружини загиблого впродовж трьох років з моменту укладення договору, не відповідав реальним даним на ринку цифрової дистрибуції музики — директор лейблу звукозапису умисно занижувала кількість прослуховування музичних треків на стримінгових платформах та суму винагороди правовласниці.

Оперативники Департаменту кіберполіції встановили, що для збільшення неправомірних прибутків, лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, котра займається дистрибуцією музики. Останні запевняли власницю творів, що закордонна фірма є їх дочірньою компанією і не бере собі жодних відсотків з прибутку. Насправді ж закордонні «партнери» забирали до 85% прибутку, а реальну кількість прослуховувань на стримінгових платформах також занижували.

За даними незалежної експертизи у сфері інтелектуальної власності, цифрове розповсюдження записів загиблого музиканта у 2017-2019 роках мало принести його дружині щонайменше півтора мільйона гривень прибутку.

Після проведення обшуків, допитів свідків та потерпілих слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, аби оголосити директору та засновнику музичного лейбла про підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України