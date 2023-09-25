Директор підприємства ухилився від сплати ₴8,7 млн. податку під час видобування піску з річки Десна

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору підприємства за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, займалося видобуванням піску з річки Десна на території Київської області.

Підозрюваний штучно занижував суму рентної плати за період з січня 2018 року по березень 2022 року.

Видобутий пісок директор товариства продавав підпорядкованим йому суб’єктам господарської діяльності за заниженою вартістю. Дохід відображав у податковій та бухгалтерській звітності, а з нього відраховувався податок до бюджету. Надалі корисні копалини реалізовувалися за ринковими цінами, які були вполовину вищими.

За рахунок протиправної схеми загалом до бюджету не сплачено 8,7 млн грн податку.

Фактичним власником усіх підприємств є громадянин України, до якого застосовано санкції Указом Президента.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора