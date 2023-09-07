Директор підприємства відповідатиме за самовільне зайняття земельних ділянок

За процесуального керівництва прокурорів Могилів-Подільської окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно керівника підприємства за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 КК України).

За даними слідства, директор одного із сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю самовільно зайняв 3 земельні ділянки загальною площею понад 43 га, на якій вирощував різні сільськогосподарські культури для отримання власного прибутку. Вказана земля перебувала у комунальній власності Ямпільської міської ради Вінницької області, а її використання обвинуваченим відбувалось без відповідного рішення органу місцевого самоврядування та оформлення належних правовстановлюючих документів. За цих обставин державі спричинено збитки у сумі майже 455 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділенням поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури