Директор підрядної організації підозрюється у привласненні бюджетних коштів під час ремонту садочка в Макарові

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у службовому підробленні та привласненні чужого майна (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, підрядна організація на замовлення Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації проводила поточний ремонт садочка в смт Макарів.

З метою безпідставного та незаконного отримання грошових коштів з бюджету за нібито виконані роботи, підозрюваний вніс недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт щодо їх обсягів у порівнянні з фактично виконаними.

Також встановлено, що інженер з технічного нагляду підписав вказані акти. Вони стали підставою для перерахування надлишкових понад 77 тис. грн бюджетних коштів на рахунок підрядної організації.

Раніше за вказаним фактом повідомлено про підозру виконробу та інженеру з технагляду. Стосовно останнього матеріали виділені в окреме кримінальне провадження та обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Розслідування щодо директора товариства та виконроба триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області та Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Бучанського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура