Директор психоневрологічного інтернату сплатив ₴360 тис. бюджетних коштів за товар, який установа не отримала

За процесуального керівництва прокурорів Новоукраїнської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору одного з психоневрологічних інтернатів області за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним державним інтересам та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Так, посадовець, зловживаючи службовим становищем в інтересах фізичної особи-підприємця, підписав акти про отримання 69 тонн пелетів, поставка яких фактично не відбулася.

Сума завданих збитків державі становить 360 тис. гривень.

Досудове розслідування – ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура