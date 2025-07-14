Директор ТОВ покривав борги майном будівельної компанії – збитки суму на понад ₴2 млн

Прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська скерували до суду обвинувальний акт щодо директора однієї з будівельних компаній. Йому інкриміновано зловживання повноваженнями та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що упродовж 2022–2023 років обвинувачений, діючи умисно та всупереч інтересам очолюваної юридичної особи, використовував повноваження директора з метою особистого збагачення.

Він позичав у фізичних осіб понад 50 тис. доларів США для власних потреб, а зобов’язання повертав не особистими коштами, а за рахунок майна товариства.

Зокрема, в якості застави він використав об’єкти нерухомості, що належали товариству — квартиру та гараж в Івано-Франківську.

При цьому інші учасники товариства не були обізнані про передачу майна, що належало юридичній особі, третім особам.

Унаслідок таких протиправних дій завдано шкоди в особливо великих розмірах як фізичним особам-потерпілим, так і спричинено тяжкі наслідки учасникам товариства. Загальна сума збитків перевищує 2 млн грн.

Досудове розслідування у провадженні здійснювали слідчі Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області.

Івано-Франківська обласна прокуратура