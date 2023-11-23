Директор ТОВ придбав через волонтерський центр фуру для свого товариства під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості стосовно директора товариства за фактом надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 222 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у червні 2023 року аби уникнути оподаткування при ввезені на територію України транспортного засобу, підозрюваний вступив в злочинну змову з керівником волонтерського центру благодійної організації.

На виконання домовленостей «благодійник» забезпечив ввезення на територію України фури вартістю 23 тис. євро під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Після чого він зареєстрував транспортний засіб та передав його директору підприємства, який використовував фуру в діяльності очолюваного товариства.

Внаслідок таких дій підозрюваного до бюджету не сплачено понад 679 тис. грн податків.

Раніше повідомлялося, що на Київщині викрили та повідомили про підозру керівнику волонтерського центру та ще 2 особам, які налагодили механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України в якості гумдопомоги. Їх дії кваліфіковано як незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося детективами ТУ БЕБ в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура