Директор товариства легалізував ₴11 млн., одержаних від продажу електроенергії установам Держагентства водних ресурсів за вдвічі завищеними цінами

За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно директора приватного товариства за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами та подальшій легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом у великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

Встановлено, що у період 2021-2022 років однією з установ Держаного агентства водних ресурсів України укладено договір з київським підприємством на постачання електроенергії для забезпечення дніпровською водою потреб населення, промисловості, на зрошення земель в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях, а також виконання санітарно-компенсаційних попусків в р. Сів. Донець для підтримання нормального еколого-гідрологічного режиму.

За даними слідства, директор підприємства, який також є його засновником, у період 2021-2022 років закуповував електроенергію на Українській енергетичній біржі за ринковою ціною та надалі за завищеною вартістю реалізовував на об’єкт установи Держаного агентства водних ресурсів України.

Проведеною товарознавчою та економічною експертизами встановлено завдання збитків державі в сумі 67,2 млн грн.

Згодом, як встановлено слідством, чоловік перерахував різницю в ціні на рахунки фіктивних підприємств на суму 11 млн гривень з метою легалізації цих грошей. Потім їх переводили в готівку.

Пресслужба Київської міської прокуратури