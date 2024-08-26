Директор товариства постачав неякісне вугілля до закладів освіти: збитки – понад ₴850 тис.

За процесуального керівництва прокурорів Знамʼянської окружної прокуратури директору товариства оголошено про підозру за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю, достовірно знаючи про невідповідність 133 т вугілля встановленим нормам, здійснив його постачання до закладів освіти Кропивницького району.

Вказані дії посадовця спричинили збитки державі на суму понад 850 тис. гривень.

Досудове розслідування – Кропивницький РУП ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура