Директор товариства привласнив майже ₴2,5 млн. на виготовленні військового одягу для тероборони Кривого Рогу

Прокурори Криворізької центральної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, між виконавчим комітетом Криворізької міської ради та ТОВ було укладено договір щодо виготовлення та постачання військового одягу для бійців Сил тероборони ЗСУ на загальну суму 30 млн грн.

Відповідно до умов договору, міськрада перерахувала постачальнику передоплату у сумі понад 9 млн гривень.

Не виконавши замовлення в повному обсязі, директор товариства перевів частину отриманих коштів на власні банківські рахунки та розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно з судово-економічною експертизою та іншими доказами обвинувачений завдав територіальній громаді міста майже 2,5 млн грн збитків.

Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання чоловіка та приміщеннях ТОВ вилучено банківські картки, мобільний телефон, документацію.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури