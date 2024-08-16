Директор товариства «відмив» ₴11 млн., одержаних від продажу електроенергії за вдвічі завищеними цінами

За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору приватного товариства у легалізації (відмиванні) грошей, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах (ч. 2 ст. 209 КК України).

У період 2021-2022 років однією з установ Держаного агентства водних ресурсів України укладено договір з київським підприємством на постачання електроенергії. За даними слідства директор підприємства, який також є його засновником, закуповував електроенергію на Українській енергетичній біржі за ринковою ціною та в подальшому за завищеною вартістю реалізовував на об’єкт установи Держаного агентства водних ресурсів України.

Проведеною товарознавчою та економічною експертизами встановлено нанесення збитків державі в сумі 67,2 млн грн. За цим фактом директору приватного товариства вже було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому розслідуванням встановлено, шо підозрюваний перерахував різницю в ціні на рахунки фіктивних підприємств на суму 11 млн гривень таким чином, щоб легалізувати ці гроші.

Потім ці гроші переводились в готівку та передавались підозрюваному за вирахуванням декількох відсотків за послуги «конвертації».

Київська міська прокуратура