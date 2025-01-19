Директор товариства ввіз шоломи та бронежилети нібито для потреб Нацгвардії, а насправді – для продажу

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника товариства, який незаконно ввіз на митну територію України товари військового призначення.

Йому інкриміновано шахрайство з фінансовими ресурсами та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 КК України).

Слідство встановило, що обвинувачений у травні-червні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги для однієї з військових частин Нацгвардії України імпортував на митну територію України 4,7 тис захисних шоломів, 3 тис балістичних плит до бронежилетів та 1,7 тис бронежилетів.

Директор товариства хотів неправомірно отримати податкові пільги. При цьому він порушив порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Як підставу для пільг та звільнення від державного експортного контролю керівник товариства надав митним органам підроблені гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги – військової частини Нацгвардії України, згідно яким ввезені товари призначалися цій військовій частині.

Проте насправді імпортовані захисні шоломи, балістичні плити та бронежилети військовій частині передані не були, а реалізувалися в магазині в місті Києві та через мережу Інтернет.

Незаконно ввезені товари було вилучено під час обшуку, на них накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора