Директора Департаменту комунальної власності Києва та його першого заступника пізрюють у службовій недбалості та зловживанні службовим становищем

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру Директору Департаменту комунальної власності м. Києва та його першому заступнику у службовій недбалості та зловживанні службовим становищем через порушення при розрахунку орендної плати за користування комунальним майном.

Згідно з матеріалами слідства, між Департаментом комунальної власності м. Києва та громадською організацією був укладений договір про передачу в оренду комунального приміщення по вул. Івана Франка.

Надалі, діючи всупереч інтересам служби, посадові особи згаданого Департаменту створили комісію та склали акт щодо звільнення орендаря від орендної плати за відсутності відповідного рішення Київради та у розріз із умовами договору оренди.

Після цього акт із вказівкою про припинення нарахування орендної плати за підписом першого заступника Директора Департаменту був направлений на адресу балансоутримувача, який у судовому порядку намагався стягнути з орендаря кошти за користування комунальним майном. Зазначене свідчить про умисне зловживання посадовцями Департаменту своїм службовим становищем в інтересах орендаря.

Збитки територіальної громади м. Києва внаслідок ненарахування та несплати орендної плати складають понад 200 тис. гривень, що підтверджується матеріалами перевірки Північного Офісу Держаудитслужби та висновками експертизи.

Дії директора Департаменту кваліфіковано за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість), його першого заступника – за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Досудове розслідування триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження ГВ з протидії системним загрозам управління державою УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, у червні 2022 року Шевченківська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт за підозрою директора Департаменту комунальної власності м. Києва, його першого заступника, а також директора КП «Київкінофільм» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За даними слідства, столичний бюджет недоотримав 22 млн грн за оренду приміщення кінотеатру «Київ» через непередбачений чинним законодавством акт про непридатність цього приміщення до використання.

Київська міська прокуратура